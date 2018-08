Hitziges Unentschieden im Derby gegen Magdeburg für den SC DHfK

Philipp Weber muss hinten ran

Somit trennen sich beide Mannschaften leistungsgerecht in einem Testspiel, das unter Wettkampfbedinungen geführt wurde, zumindest für Alen Milosevic und Philipp Weber. Gegen seinen Ex-verein konnte nach weitesgehend überstandener Verletzung auch wieder Philipp Weber mitmischen.Da die Ärzte noch kein Go für die volle Belastung im Angriff gegeben haben, spielte Weber zumeist in der Abwehr. Eine Variante die dem 25 Jährigen mehr und mehr liegt.

Nach den kräftezehrenden Wochen der Vorbereitungen mit vielen Testspielen und noch mehr Verletzten geht es für die Leipziger nun in die Saison. Für Alen Milosevic ist die Zielstellung klar. Ernst wird es dann am Samstag um 16 Uhr, wenn es beim Pokal-Turnier in Spenge gegen den Drittligisten Leichlinger TV geht.