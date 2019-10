Hobby-Soldaten spielen Völkerschlacht nach

Noch ist Marc Rosenthal in zivil unterwegs. Doch spätestens am Samstag schlüpft er in die Rolle eines Soldaten der Völkerschlacht von 1813. Dabei hat der Leipziger eine ganz besondere Rolle: er ist Oberkommandeur der Allierten Streitkräfte.

"Das bedeutet, dass sozusagen auf meinen Schulter die ganze Verantwortung für die Gefechtsdarstellung liegt. Wir versuchen einen kleinen Teil der Völkerschlacht mit den vorhandenen Kräften darzustellen."