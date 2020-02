Hochhausmelodien in der Johannstadt

Dresden - Das Hochhaus auf der Florian-Geyer-Str. 15 in der Johannstadt wird zum Konzerthaus. In vier Wohnzimmern, im Treppenhaus und dem Fahrstuhl des 15- Geschossers lädt das Kunsthaus Dresden am 1. März zum Konzertnachmittag ein. Zu hören sind u.a. Sandra Mo, die Grande Dame des DDR-Schlagers, die ukrainisch-deutsche Jazzband Leléka und das Trio Tworna, welches altes deutsches Liedgut neu interpretiert. Anmeldung unter kunsthaus@museen-dresden.de