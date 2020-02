Hochspannung bei Crashers-Playoff

Im Schlussdrittel wurde es noch einmal richtig spannend. Die Wölfe brachten in der 52. Spielminute den Puck ins Netz und gingen damit wieder in Führung. Doch die Cracks ließen nicht lange auf sich warten. In der 58. Spielminute brachte Michael Stiegler das Ausgleichstor in Überzahl. Die letzten zwei Spielminuten blieben torlos. Mit 2:2 ging es schließlich in die Overtime. Doch auch in der Verlängerung berührte der Puck keines der beiden Netze. Die Entscheidung sollte erst im Shootout fallen. Beim Penaltyschießen gelang den Gästen aus Schönheide das entscheidende Tor. Damit holten sich die Wölfe mit 3:2 den Sieg dieses Derbys.