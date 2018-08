Höhere Sicherheitsmaßnahmen für Stadtfest

Chemnitz- Am Freitag beginnt das diesjährige Stadtfest und verwandelt die City bis Sonntag in eine Partymeile der Extraklasse.

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig eröffnet 19 Uhr, feierlich mit einem Fassbieranstich, das Fest. Damit die Besucher dieses in vollen Zügen genießen können, wird das Thema Sicherheit in diesem Jahr besonders großgeschrieben. Die Polizei richtet hinter dem Karl-Marx Kopf eine mobile Polizeiwache ein. Diese ist am Freitag bis 24 Uhr, Samstag bis 1 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr besetzt.

Zusätzlich dazu, hat die Polizei Videokameras im Bereich der Brückenstraße und der Straße der Nationen eingerichtet. Die an den Führungsstab übertragenen Bilder, sollen für eine schnelle Reaktion sorgen und werden laut Polizei nicht gespeichert. Insgesamt werden für dieses Wochenende 260.000 Besucher erwartet.

Autor: Nico Adam