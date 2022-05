Hohe Anfrage von Studierwilligen aus der Ukraine

Ebenfalls ist es möglich, dass die Zahl der Anfragen zu diesem Zeitpunkt deutlich angestiegen ist. Es gäbe engen Austausch mit Sachsens Hochschulen, so Gemkow. Diese übermitteln jetzt wöchentlich Zahlen an die Sächsische Staatsregierung über den aktuellen Stand der Dinge. Verschiedene Studierende sind bereits immatrikuliert und befinden sich in entsprechenden Kursen und Vorlesungen.

Sowohl Deutsch als auch Englisch sind bei den Geflüchteten ein Knackpunkt, stellt Gemkow klar. Sprachkurse werden an den Hochschulen zur Verfügung gestellt, diese sind schon jetzt stark nachgefragt. Teilweise helfen daher in etwas vereinfachter Weise sogar Studierende mit aus, Flüchtlingen die Sprache näher zu bringen. Zusätzliche Finanzpakete, um das Vorhaben zu stemmen, werden nicht auf den Weg gebracht. So gibt es bereits seit einigen Jahren das Angebot der Staatsregierung "pack-dein-studium". Auf der zugehörigen Internetseite gibt es mittlerweile einen extra Abschnitt in ukrainischer und auch russischer Sprache. Des Weiteren gibt es das ebenfalls schon bestehende Agricola-Stipendium. Dabei handelt es sich um eine Vollzeitförderung für begabte Studierende aus dem Ausland, z. B. Polen, Ungarn aber auch der Ukraine, zum Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses an einer Uni.