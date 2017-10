Hohe Geldstrafe für Oli und Protest vorm Landgericht

Dresden - Am 17.07.2017 wurde Oli am Amtsgericht Dresden zu einer achtmonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt, weil er am 07.11.2016 angeblich einen Polizisten im Rahmen eines Nopegida-Protestes mit einem Regenschirm verletzt haben soll. Gestern fand um 14 Uhr im Landgericht Dresden der Berufungsprozess statt.