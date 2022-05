Hohe Nachfrage nach 9-Euro-Ticket in Sachsen

Jedoch gebe es bei vielen Kunden noch Informationsbedarf. Vielen sei noch unklar, für wen das Ticket gelte, was Stammkunden machen sollten und ob sie für ihre Kinder ein Ticket kaufen sollten.

Der Verkauf des Billigtickets hat bundesweit in den meisten Städten an diesem Montag begonnen. Der Fahrschein ist in der Regel an Automaten, Verkaufsstellen oder bei Busfahrern erhältlich. Wer lieber sein Handy benutzt, kann das Ticket in der App der Deutschen Bahn oder in den Anwendungen der Verkehrsunternehmen kaufen. Das Ticket ist ab dem 1. Juni gültig.

Kundinnen und Kunden, die bereits ein Abo haben, müssten nichts weiter unternehmen. Sie behalten im Tarifgebiet die