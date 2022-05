Hohe Nachfrage nach 9-Euro-Ticket in Sachsen

Sachsen- Zum Verkaufsstart haben die Verkehrsbetriebe in Sachsen eine hohe Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket registriert.

In Leipzig können Kundinnen und Kunden das Ticket seit Samstag kaufen – pünktlich zum 150-jährigen Bestehen der Straßenbahnen in der Messestadt gingen die Tickets dort über den Tresen. «Bislang haben wir rund 15 000 Tickets verkauft», sagte ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe. Beim Fest habe es lange Schlangen gegeben, bei den Servicestellen gehe es dagegen mittlerweile ruhiger zu. Auch bei der Chemnitzer Verkehrs-AG und in der Landeshauptstadt war die Nachfrage am Montag groß. An den Automaten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bildeten sich Schlangen, so ein Sprecher. «Vielleicht haben die Kunden Angst, das Ticket könnte irgendwann ausverkauft sein. Das wird aber nicht passieren», sagte er. Schon mehr als 1000 Kundinnen und Kunden hätten ein Abo abgeschlossen. Die DVB locken mit dem Angebot, dass diejenigen, die jetzt ein Abo abschließen, im Juni, Juli und August komplett kostenlos fahren. (dpa)