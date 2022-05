Hohe Waldbrandgefahr Sachsen

Der bisher wärmste Tag in diesem Jahr, hat nicht nur viele Menschen ins Freibad und in die Eisdielen gelockt, sondern lässt auch die Waldbrandgefahr in Sachsen steigen. In den nördlichen Regionen der Landkreise Görlitz, Bautzen, Meißen und Nordsachsen herrscht aktuell die Waldbrandstufe 5. Das bedeutet: sehr hoch. In anderen Regionen wie beispielsweise Dresden ist derzeit die Gefahrenstufe 4 ausgeschrieben, teilweise auch 3.

Bei den Waldbrandstufen 4 und 5 dürfen Waldgebiete oder gar ganze Wälder gesperrt werden. Die Menschen sollten sich an bestimmte Verhaltensregeln halten. Nach Möglichkeit sollten