Chemnitz- In Altchemnitz haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag die Eingangstür eines Geschäfts in der Annaberger Straße aufgehebelt und suchten im Anschluss nach Wertsachen.

Mit mehreren Elektrogeräten und diversen Werkzeugen im Gesamtwert von über 6.000 Euro verschwanden die Täter wieder unbemerkt. Zur Höhe des einbruchsbedingten Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.