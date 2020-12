Stell dir vor … Egal, was du tust und wie du lebst, du bist gewollt und geliebt. Wir glauben, dass Jesus so viel an dir liegt, dass er alles gegeben hat, um eine Beziehung zu dir zu haben. Zu Weihnachten feiern wir, dass Jesus als Mensch zu uns auf die Erde gekommen ist um uns zu retten und uns das ewige Leben zu schenken.

Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt: Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat.

Die Bibel - Johannes 3,16