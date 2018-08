Homage an Campino geglückt

Die Idee zur Veranstaltung "Nachts im Freibad" kam den Verantwortlichen, nachdem der illegale Badegang des Frontsängers der Toten Hosen für Aufsehen gesorgt hat. Im Juni postete Campino um 1:54 Uhr ein Foto aus dem Freibad. An der selben Stelle erinnert nun eine Tafel an den prominenten Gast, der zwar nicht persönlich zu "Nachts im Freibad" erschien, sich aber in einer Videobotschaft meldete. Als Wiedergutmachung spendete der Musiker zudem je 2.500 Euro an die Wasserwacht, sowie den Malwina Verein.