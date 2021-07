Homophobe Äußerung: Gruppe attackiert zwei Männer

Leipzig- Zwei Männer sind am Montagabend in Leipzig von einer Gruppe angegriffen worden. Nachdem sie sich in einer Kneipe abfällig über Homosexuelle geäußert hatten, wurden sie von der Bedienung gebeten, das Lokal zu verlassen. Als sie mit dem Taxi wegfahren wollten, wurden die beiden Männer von mehreren vermummten Personen angegriffen.