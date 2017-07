Dresden – Unterhalb des Bismarkturms in Radebeul summen neuerdings die Honigbienen. Am Weinhang „Goldenen Wagen“ zwischen Wein und Wiese schwärmen täglich 300.000 Bienen zum Nektarsammeln aus. Die fünf Völker sammeln auf einer Fläche von rund zwei Kilometern alles was die Natur zu bieten hat. Mehr dazu im Video.

Den ersten Honig wird es ab Mitte August im Gutsmarkt von Schloss Wackerbarth und im Gasthaus zu kaufen geben. Daneben wird er auf ausgesuchten Veranstaltungen zur Verkostung angeboten.