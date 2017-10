Star-Geiger wird künstlerischer Leiter der Frauenkirche

Hope will die Landeshauptstadt durch Musik als internationale Stadt zu präsentieren. Der im südafrikanischen Durban geborene Star-Geiger hat eine besondere Verbindung zu Dresden. Seit Jahren begeistert er die Gäste des Gotteshauses immer wieder. Mit der künstlerischen Leitung der Frauenkirche arbeitet der 44-Jährige in den kommenden fünf Jahren in einer der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Sachsens und dem Symbol der Landeshauptstadt schlechthin. Er gilt als einer der bedeutendsten Geiger seiner Generation, schreibt Bücher und ist Moderator.