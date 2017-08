Hubschrauber über Taucha

Leipzig - Ein Hubschrauber kreist über Taucha. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Hinweis aus der Bevölkerung ist Grund für den Großeinsatz. Der flüchtige Mike Welzel aus Radebeul soll in dem Ort gesehen worden sein. Am Samstag hatte der 43-jährige in der Nähe von Meißen einen Streifenwagen gerammt und auf die Polizisten geschossen. Seit dem wird in ganz Sachsen nach ihm gefahndet. Welzel ist polizeibekannt und gilt als Wiederholungstäter. Er saß bereits mehrmahls in Haft, unter anderem wegen Gefängnismeuterei und Körperverletzung.