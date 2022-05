Die markanten Gespinstnester, in denen die Raupen des Falters heranwachsen, lassen sich an den Stämmen von oder in Eichenbäumen finden. Sein Lebensgebiet beschränk sich nicht nur auf Wälder, der Falter kommt auch in Parks oder in besiedelten Gebieten vor. Die Raupen bilden giftige Brennhärchen aus, die zu Ausschlägen, Atembeschwerden oder allergischen Reaktionen beim Menschen führen können, wenn man damit in Kontakt kommt. Von ihnen gehe eine erhebliche Gesundheitsgefahr aus, so der Freistaat Sachsen in einer Mitteilung. Die Raupen schlüpfen Anfang Mai. Ab dem dritten Stadium zur Puppe entwickeln sie ihre Brennhärchen. Diese können schnell abbrechen und durch Wind über längere Strecken transportiert werden, hieß es.