Hunderte Menschen setzen Zeichen gegen „Querdenken“ in Sachsen

Dresden - Mittlerweile wöchentlich gehen am Montagabend tausende Menschen in ganz Sachsen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung auf die Straße. Auch der Schillerplatz ist mittlerweile zu einem zentralen Anlaufpunkt für die Proteste geworden. Um dem etwas entgegenzusetzen, versammelten sich - mit FFP2 Maske und Abstand schätzungsweise 500 Menschen am Montagabend auf dem Platz am "Blauen Wunder".