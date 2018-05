Chapeau Chemnitz! Vom 25. bis 27. Mai 2018 verwandelt sich die Chemnitzer Innenstadt in eine große Open Air Bühne und zeigt die unterschiedlichen Facetten der Straßenkunst in ihrer schönsten Form – spektakulär, berührend und interaktiv.

Chemnitz wird bunt: mit Live-Musik, Performance, Straßenkunst und Streetfood überall in der City direkt auf den Straßen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum „875 Jahre Chemnitz“ verwandelt sich die Innenstadt in eine große Open-Air-Bühne. Über 220 Beiträge mit Live-Musik, Performance Art, Jonglage, Körperkunst, Tanz, Feuershows oder Clownerie erwarten Euch an diesem Wochenende auf 13 Aktionsflächen rund um den Markt.