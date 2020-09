Hutfestival kommt in die Chemnitzer Stadtteile

Die neue Show in der Stadthalle Chemnitz zeigt am Samstagabend, den 10. Oktober die schönsten Straßenkunstmomente. Während tagsüber das Hutmobil mit Straßenkünstlern aus nah und fern durch Chemnitz und den Kulturraum reist, entsteht in der Stadthalle Chemnitz die Kulisse für den Showhöhepunkt des HUTFESTIVALS.

Der Stadthallen-Saal verwandelt sich in eine Straßentheater-Bühne und lädt zu einer exklusiven Show ein, in der Chemnitz, Sachsen und Europa unter einen Hut kommen.

Durch den Abend führt der weltbekannte Entertainer und Kaosclown Conrad Edwin Wawra und hält einige Überraschungen für sein Publikum bereit. Mit seinem Wohnwagen ist er durch halb Europa gereist, um am Samstagabend die Crème de la Crème der europäischen Straßenkunst nach Chemnitz zu holen. Artistik aus Brüssel, Seiltanz aus Schweden und ein unglaubliches Puppenspiel aus Dänemark werden für dieses Spektakel anwesend sein. Selbst die heiligen Wände der Stadthalle werden durch die „Men in Blech“ musikalisch in Schwung gebracht und in einem anderen Licht erscheinen.

CHAPEAU hoch drei – Die Highlight-Show zum HUTFESTIVAL on Tour

Samstag, 10. Oktober 2020 | 20:25 Uhr | Stadthalle Chemnitz | Stadthallen-Saal