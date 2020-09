Mach mit und werde Teil des HUTFESTIVALS. Du entscheidest, wo das bunte Hutmobil mit Künstlern vom 9. bis 11. Oktober 2020 spielen und den Hasen aus dem Hut lassen soll: an Deinem Lieblingsort, an einem Wunschort in Deiner Stadt oder an einem unentdeckten oder ungewöhnlichen Ort, der durch Straßenkunst belebt wird. Gesucht werden bis zu 20 Spielorte in Chemnitzer Stadtteilen.

Eure Vorschläge könnt Ihr bis zum 16. September einreichen unter www.hutfestival.eu/mitmachen.