Chemnitz- Die Drittliga-Handballerinnen des HV Chemnitz stehen in den Startlöchern für die neue Saison. Am Sonntag geht es los mit einem Heimspiel in der Sachsenhalle.

Gegner ist SV Grün-Weiß Schwerin. Wie es mit dem Spielbetrieb in Zeiten von Corona weitergeht und welche Herausforderung der erste Gegner am Sonntag mit sich bringt, darüber hat mein Kollege Florian Müller mit dem Trainer Thomas Sandner gesprochen.