Chemnitz – Die Handballerinnen des HV Chemnitz haben das Hinspiel der Relegation um den Klassenerhalt in der 3. Liga gewonnen.

Mit 26:24 setzten sich die Damen im Auswärtsspiel gegen die TS Herzogenaurach durch. Damit haben die Chemnitzerinnen bereits am Dienstag in der heimischen Halle ein Matchballspiel, in dem sie den Klassenerhalt perfekt machen können.