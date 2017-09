HVC startet in neue Saison

Chemnitz – Die Handballerinnen des HV Chemnitz starten am Sonntag mit einem Heimspiel in ihre erste 3.-Liga-Saison überhaupt.

Dabei empfangen die Chemnitzerinnen in der Staffel Ost mit dem TSV Birkenau einen Gegner aus Hessen. In der Vorbereitung lief beim HVC nicht alles rund. So zogen sich einige wichtige Spielerinnen Verletzungen zu und konnten nicht voll mit trainieren. Pünktlich zum Saisonstart beginnt sich das Lazarett langsam wieder zu lichten.

In der vergangenen Spielzeit konnte der HV Chemnitz alle Spiele gewinnen und stieg völlig verdient und souverän in die 3. Liga auf. Die Aufgaben in dieser Spielklasse werden allerdings um einiges schwerer – 22 anspruchsvolle Partien stehen auf dem Programm.

Mit dem enthusiastischen Heimpublikum im Rücken soll der erste kleine Schritt in Richtung Klassenerhalt bereits am Sonntag gemacht werden. Anpfiff zum Spiel ist um 16:30 Uhr in der Chemnitzer Sachsenhalle.