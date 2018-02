HWK: Lebendige Werkstätten auf der Baumesse Chemnitz

Chemnitz – Die Handwerkskammer Chemnitz ist auch dieses Jahr auf der Baumesse Chemnitz mit ihren handwerklichen Ständen vertreten. Von den Zimmerern über die Maurer und Fliesenleger bis hin zu den Straßenbauern bieten die sogenannten lebendigen Werkstätten den Messebesuchern einen authentischen Einblick in die Arbeit der sächsischen Handwerker.

Hier zeigen Jugendliche, was sie in ihrer Ausbildung machen. Volle Auftragsbücherauf der einen Seite und Fachkräftemangel auf der anderen Seite bringen die sächsischen Betriebe an ihre Leistungsgrenzen – hier wird dringend Personal und Nachwuchs gesucht! Gegenüber dem Vorjahr konnten die Ausbildungszahlen bereit um 5,6 Prozent steigern, was auch zeigt, dass Ausbildungsberufe im Handwerk wieder gefragt sind.

Wer sich über das Handwerk und die entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten informieren will, ist an den handwerklichen Ständen der Handwerkskammer Chemnitz bestens aufgehoben:

Übergang Halle 1/Halle 2

Handwerkskammer Chemnitz

Limbacher Straße 195

09116 Chemnitz

Deutschland

Telefon: +49 (0371) 536 40

Fax: +49 (0371) 536 42 22

E-Mail Adresse: info@hwk-chemnitz.de

Internet: www.hwk-chemnitz.de