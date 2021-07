Hygiene-Maßnahmen nach Corona: Das sagen die Leipziger

77 Prozent der Befragten gaben weiter an, bei Begegnungen mit fremden Menschen auch weiterhin auf einen Mindestabstand zu achten. 59 Prozent wollen auch ohne akutes Risiko durch den Virus gegenüber Bekannten reservierter auftreten, heißt es weiter. Auch größere Menschenansammlungen seien für die Mehrheit weiterhin ein Tabu. Jeder Zweite gab an, auch nach der Pandemie weiterhin häufig einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wie die Leipziger über das Fortbestehen von Hygieneregeln denken und welche Maßnahmen den Weg in ihren Alltag gefunden haben, sehen sie in unserer Umfrage.