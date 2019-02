IceFighters feiern Comeback und 6-Punkte-Wochenende

Knapp 3 Minuten vor Schluss, die letzte Auszeit von Gästecoach Jan Bönning. Sie sollte den platten Harzern noch einmal etwas Kraft geben. Doch nicht mit Comebacker Albrecht, dieser spielte wenige Sekunden nach der Auszeit einen Klasse-Puck auf Eichelkraut, der noch am Gästegoalie scheiterte, doch Damian Schneider mit dem erfolgreichen Nachschuss. Sven Gerike nimmt aus dem hart umkämpften 3:2 einiges positives mit. "Das Positivste an dem Ganzen ist es, dass wir am Ende einen Weg gefunden haben das Spiel zu gewinnen. In der Vergangenheit haben wir in diesem Fall eher den Weg gefunden solche Spiele zu verlieren."

Bereits am Mittwoch geht es für die Mannschaft wieder Auswärts in Berlin aufs Eis bevor sie das Team des ECC Preußen Berlin auch schon am Freitag im heimischen Kohlrabizirkus begrüßen.