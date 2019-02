IceFighters holen einen wichtigen Sieg im „6-Punkte-Spiel“

Im ersten Drittel war auf beiden Seiten noch abtasten angesagt und langsam warm werden. Es war ein laufintensives aber unspektakuläres Drittel. Man merkte beiden Mannschaften an, nicht den ersten Fehler machen zu wollen. Leipzig lies sich zwar immer wieder in die eigene Zone drücken, doch die Messestädter standen sicher in der Defensive an diesem Abend.

Im zweiten Drittel kam die Mannschaft von Trainer Sven Gerike dann besser ins rollen. Endlich die gewünschte Aggressivität mit und ohne Scheibe. Auch in Unterzahl und das sollte sich auszahlen. Miethke schnappt sich die freie Scheibe kann die neutrale Zone überwinden sieht in der Mitte Schneider und der schiebt verdient zum 1:0 ein.