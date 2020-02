IceFighters melden erstmalig für DEL2

Zum ersten Mal in ihrem 10-jährigen Geschichte können die IceFighters verkünden, dass Ende dieser Woche der Grundstein für die 2. Bundesliga gesetzt wurde. Alle Unterlagen für die Zulassung zum Lizenzprüfungsverfahren seien eingereicht worden. Die notwendige Bürgschaft wurde von einem Sponsor hinterlegt. Die EXA IceFighters gehen damit den nächsten logischen Schritt, der sowohl für das Umfeld wie

auch für das Team ein Zeichen setzen soll. „Wir positionieren uns klar für den zukünftigen Weg, der diese Playoffs beginnen soll“ so Geschäftsführer André Krüll „Hinter diesen kommenden

Spielen soll eine Ernsthaftigkeit stecken. Die Leistung der letzten Wochen hat gezeigt, dass wir ein ernst zu nehmender Playoff-Gegner für alle Kontrahenten sein werden. Unser Ziel ist ganz klar, hier an diesem Standort DEL2 zu spielen."