Icefighters unterliegen trotz starker Leistung

Die Exa Icefighters haben ihr Ligaspiel in Tilburg am Freitagabend knapp mit 4 zu 5 verloren. Vor allem in den ersten 20 Minuten war es eine Partie auf Augenhöhe mit spielerischen Vorteilen für die Leipziger. Die Icefighters gingen sogar mit 2 zu 0 in Führung. Im zweiten Drittel drehte Tilburg auf und schaffte das 3 zu 3. Die Gastgeber machten mit Tempo weiter, so dass es am Ende zu einem 5:4-Sieg für den Tabellenführer reichte. Für die Icefighters kann die Leistung einen Motivationsschub für Sonntag bedeuten, wenn es Zuhause gegen die Skorpione aus Hannover geht.