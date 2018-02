Ideen für den zukünftigen Südpark gefragt

Dresden - Interessierte Dresdner sind am 3. März von 14:30 bis 18 Uhr zu einer Planungswerkstatt für den zukünftigen Südpark eingeladen. Die Veranstaltung findet in der Aula des Vitzthum-Gymnasiums (Paradiesstraße 35, 01217 Dresden) statt. In der Planungswerkstatt Südpark präsentiert die Stadt den aktuellen Stand und lädt zum Einbringen und Mitdiskutieren ein.