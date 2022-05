IG BAU fordert mehr Geld für Reinigungskräfte

Weiter äußerte Borowski, dass auch im Blick auf die Preissteigerungen die Beschäftigten ein Lohn-Plus erhalten sollten. Durch die höheren Preise wissen Menschen mit kleinem Geldbeutel nicht mehr, wie sie bis zum Monatsende kommen sollen. Die Reinigungskräfte arbeiten oft in Teilzeit und müssen jeden Cent zweimal umdrehen, so Borowski.

Bei der letzten Tarifverhandlung am 23. Mai habe der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) nichts vorlegen können, was auf einen schnellen Tarifabschluss hoffen lässt.

Unter dem Motto „Wir schwitzen nicht für Mindestlohn“ bereiten sich Reinigungskräfte in der Region auf Protest-Aktionen vor.

Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 700.000 Beschäftigten gehen am 2. Juni in Frankfurt am Main in die nächste Runde.