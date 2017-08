Ihr glaubt nicht, was dieses Hotel bietet!

Unser Haus bietet Ihnen viel Komfort und ist der perfekte Ausgangspunkt für all Ihre Aktivitäten. Entdecken Sie die Region rund um den Fichtelberg bei Wanderungen, per Mountainbike oder finden Sie einfach Ruhe und Entspannung in der Natur.

Im Winter liegt die Skipiste direkt vor der Tür des Hotels. Auf Wintersportfans warten in einem der schneesichersten Gebiete Deutschlands 15 Kilometer Abfahrtspisten in allen Schwierigkeitsgraden, ein ausdehntes Loipennetz und eine Rodelstrecke. In der Kinderskischule lernen schon die Kleinsten, sicher auf Skiern zu stehen.