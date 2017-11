Ihr seid gefragt! Diese Dresdner könnten Sportler des Jahres werden

Ein Novum gelang Wasserspringerin Tina Punzel. Sie steht gleich zwei Mal zur Wahl – in der Kategorie Sportlerin und als Teil einer Mannschaft mit ihrer Synchronpartnerin Friederike Freyer. Die weiteren nominierten Mannschaften bestachen in der abgelaufenen Saison durch internationale Erfolge, wie die Bobteams Friedrich und Walther sowie die Sportakrobaten Sebastian/Kraft oder erzielten gute Platzierungen in ihren Bundesligen. Zu nennen wären hier unter anderem die Deutschen Goalballmeister BFV Ascota Chemnitz oder die Fußball-Vizemeister von RB Leipzig.