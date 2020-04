Chemnitz- Am Freitag, dem 24. April 2020 findet eine Bürgersprechstunde mit den Chemnitzer Bürgermeistern statt.

Wie ist der Stand in Chemnitz in der Coronakrise?

Wie geht es weiter mit Chemnitz?

Auch Sie können den Bürgermeistern Ihre Fragen stellen!

Schreiben Sie einfach Ihre Frage an den jeweiligen Bürgermeister. Wir versuchen so viele Ihrer Fragen wie möglich, an die Bürgermeister der Stadt Chemnitz zu stellen.