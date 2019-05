Illegaler „Rave“ an Leipziger Seen

Zu zwei unangemeldeten Techno-Partys kam es am Wochenende am Kulkwitzer- und Cospudener See. Am Kulki trafen sich etwa 300 Personen auf einer Lichtung im Pappelwäldchen. Die Veranstalter hatten neben hochwertiger Technik auch einen Ausschank betrieben und eine Bühne mit Licht aufgebaut. Am Cossi feierten rund 600 Teilnehmer südlich des Naturschutzgebietes. Die Polizei beendete beide illegalen Partys.