Immer mehr Menschen arbeiten in Sachsen in Pflegeberufen

Sachsen- In Sachsen arbeiten immer mehr Menschen in Pflegeberufen. Im Juni vergangenen Jahres waren es fast 106 000 in der Gesundheits- und Altenpflege, wie die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Seit 2013 stieg die Zahl demnach um rund 21 800, was 25,9 Prozent entspricht. Zudem verließen weniger Menschen die Branche. Zwischen Juni 2020 und 2021 ließen den Angaben nach etwa 24 300 Beschäftigte ihren Beruf in der Pflege hinter sich. Im gleichen Zeitraum zwischen 2018 und 2019 waren es noch 187 mehr. Fachkräfte gibt es weiterhin zu wenige, um alle offenen Stellen zu besetzen.