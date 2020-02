Dresden - Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Während bei Jugendlichen und Berufstätigen so ziemlich jeder eines besitzt und bedienen kann, ist der Anteil bei den Senioren noch nicht so hoch. Das ändert sich allerdings gerade. Die Volkshochschule bietet seit mehreren Jahren Smartphone-Kurse an. Diese sind gerade bei Senioren sehr gefragt. Allein im vergangen Jahr nahmen über 250 Menschen an den Kursen teil.