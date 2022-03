Immer mehr ukrainische Flüchtlinge kommen nach Sachsen

Aus den Erstaufnahmeeinrichtungen sollen in den kommenden Tagen Menschen auf die Kommunen verteilt werden. Die Stadt Dresden kündigte bereits am Donnerstag an, dass sie 400 Menschen erwarte. Chemnitz teilte am Freitag mit, dass ab Montag Flüchtende aus der Ukraine zugeteilt werden könnten. Wie viele Menschen in die Stadt gebracht würden, sei noch unklar. Die Kommune bereitet laut eigenen Angaben zunächst eine Sporthalle als Unterkunft für 400 Menschen vor. Bis Ende der kommenden Woche solle eine weitere Halle dazukommen. Ziel sei es, die Ankommenden möglichst zügig aus den Sammelunterkünften in Wohnungen zu bringen. (dpa)