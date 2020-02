Immobilien bei Frühjahrs-Auktionen ersteigern

Dresden - Die Sächsische Grundstücksauktionen AG lädt am 3. März ins Hygiene Museum und am 5. März in die Messe Dresden zur Frühjahrs-Auktion ein. Dabei kommen Immobilien aus ganz Sachsen und darüber hinaus unter den Hammer. Aus Dresden werden Eigentumswohnungen in einer denkmalgeschützten Wohnanlage in Reick versteigert. Los geht's bei 150.000 Euro. In Mickten steht eine Maisonettewohnung mit Garten zum Verkauf, Mindestgebot: 180.000 Euro.

Bei den Frühjahrs-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG kommen insgesamt 118 Immobilien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Bayern zum Aufruf. Die Summe der Mindestgebote liegt bei rund 6,1 Millionen Euro. Die Auktionen finden am 28. Februar in Leipzig sowie am 3. und 5. März in Dresden statt.

Das Objekt mit dem höchsten Mindestgebot der Frühjahrs-Auktionen befindet sich in Eisenhüttenstadt in Brandenburg. Ab 1.150.000 Euro kann für ein denkmalgeschütztes Gewerbeobjekt mit Laden-, Büro- und Praxiseinheiten mitgeboten werden. Der überwiegend vermietete Gebäudekomplex umfasst neun Gewerbeeinheiten und ist im Stadtzentrum neben dem Friedrich-Wolf-Theater gelegen. In Halle/Saale steht eine weitere renditestarke Immobilie in guter Wohnlage zum Verkauf. Ein fünfgeschossiger Wohnblock in Plattenbauweise mit insgesamt 80 Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen, die teilweise vermietet sind, kommt für 695.000 Euro in Leipzig zum Aufruf. Ein attraktives, denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Wahren mit einem Mindestgebot von 650.000 Euro wird ebenfalls zur Versteigerung angeboten.

Insgesamt werden im Rahmen der Frühjahrs-Auktionen zehn Bahn-Immobilien aufgerufen. Unter anderem zwei ehemalige Bahnobjekte mit Wasserturm in Könnern (Sachsen-Anhalt) und Schwanebeck (Sachsen-Anhalt). Die Mindestgebote betragen jeweils 3.000 Euro. Ein weiteres historisches Highlight ist die ehemalige NVA-Kaserne „Bahnhof Marienborn“ in Sommersdorf (Sachsen-Anhalt). Sie befindet sich an der aktiven Bahnstrecke Braunschweig-Magdeburg. 2.000 Euro lautet das Startgebot.

Auch die Versteigerung eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Deutschen Bahn in Merseburg (Sachsen-Anhalt) dürfte für Aufmerksamkeit sorgen. Zur Immobilie gehört ein denkmalgeschützter Luftschutzbunker mit Platz für ca. 150 Personen und Verbindung zum Hauptgebäude. Bei 29.000 Euro beginnt die Auktion. Eine ehemalige Fabrikantenvilla steht in Bad Brambach (Sachsen) ab 25.000 Euro zum Verkauf. Besonders reizvoll sind zahlreiche originale Ausstattungsdetails wie Parkett, Fenster und Türen sowie die Putzfassade. Ein weiteres geschichtsträchtiges Gewerbeobjekt befindet sich in Chemnitz. Das ehemalige Verwaltungs- und Laborgebäude wurde von 1934 bis 1945 von der Auto Union AG genutzt. Das Mindestgebot beträgt 75.000 Euro. In Grünhain-Beierfeld (Sachsen) steht ein Gewerbeobjekt mit befahrbarem Untergeschoss ab 325.000 Euro zum Verkauf.

Insgesamt zehn Eigentumswohnungen stehen innerhalb einer Wohnungsanlage in Starkenberg in Thüringen zum Verkauf. Die Mindestgebote der teilweise vermieteten Wohnungen bewegen sich zwischen 4.500 und 8.000 Euro. Alle Objekte kommen in Dresden und Leipzig zur Auktion. Interessenten können den aktuellen Auktionskatalog via E-Mail info@sga-ag.de oder telefonisch unter 0351/43 70 800 kostenlos anfordern oder als Download über die Homepage www.sga-ag.de abrufen. Die Sächsische Grundstücksauktionen AG verkauft ausschließlich Immobilien, die von den Eigentümern auf freiwilliger Basis eingeliefert wurden.

Die Frühjahrs-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG im Überblick:

Leipzig / NH-Hotel Messe Leipzig, Fuggerstraße 2

28. Februar 2020 (Freitag) ab 11.00 Uhr

Immobilien aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen

Dresden / Deutsches Hygiene Museum, Lignerplatz 1, Martha-Fraenkel-Saal

3. März 2020 (Dienstag) ab 11.00 Uhr

Immobilien aus Sachsen, Brandenburg und Bayern

Dresden / Messe Dresden „Haus 2020“, Messering 6, Erlweinsaal

5. März 2020 (Donnerstag) ab 13.00 Uhr

Immobilien aus Sachsen