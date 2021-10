Impfaktion im Dresdner Rathaus verlängert

Das Impfangebot an der Goldenen Pforte des Neuen Rathauses in Dresden wird sehr gut angenommen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wird die Impfaktion verlängert. Im Neuen Rathaus sind auch am Montag, den 1. November und Dienstag, den 2. November, jeweils von 9 bis 15 Uhr Impfungen gegen Corona möglich. Erwachsene aber auch Jugendliche und Kinder über zwölf Jahren können ohne Anmeldung vorbeikommen. Für Jugendliche unter 16 Jahren ist die Anwesenheit einer sorgeberechtigen Person und die Einverständniserklärung der weiteren sorgeberechtigten Person erforderlich.