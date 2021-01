Impfanmeldung ab Montag möglich

Sachsen- Ab kommenden Montag starten in Sachsen die Online-Buchungsportale für Impftermine. Zeitgleich sollen auch sämtliche Impfzentren des Freistaats geöffnet sein, wie Gesundheitsministerin Petra Köpping am Dienstag mitteilte.

Zusätzlich zum Online-Portal werden ab Mittwoch oder Donnerstag eine Telefon-Hotline freigeschaltet. Insgesamt habe der Freistaat aktuell 68.000 Impfdosen vorrätig. Da in Krankenhäusern die Dringlichkeit immer noch am höchsten ist, sollen allein 38.000 Impfdosen an die Krankenhäuser gehen und weitere 1.000 erhalten mobile Impfteams, welche die Pflegeheime anfahren.