Sachsen- Ab Ende der Woche können sich nun alle Lehrer im Freistaat impfen lassen.

Gesundheitsministerin Petra Köpping kündigte nach der Kabinettssitzung am Dienstag an, dass das Impfportal nun für alle Lehrkräfte freigeschalten werden würde. Bisher galt die Priorisierung nur für Lehrpersonal an Grund- und Förderschulen. Nun werden auch die Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien und Oberschulen mit einbezogen.