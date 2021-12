Impfzentrum im Paulinum erweitert Öffnungszeiten

Das Impfzentrum im Paulinum erweitert die Öffnungszeiten. Zusätzliche Termine gibt es am 23. Dezember sowie vom 27. bis 29. Dezember von 8:30 bis 17:30 Uhr. Das Impfzentrum der Universitätsmedizin Leipzig hat am 14. Dezember eröffnet und wird nach eigenen Angaben gut von den Bürgern angenommen. Im neuen Jahr stehen ab dem 3. Januar wieder Impftermine zur Verfügung. Eine Impfung gegen das Corona-Virus gibt es hier nach vorausgegangener Terminvereinbarung. So sollen lange Wartezeiten vermieden werden.