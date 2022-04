Impfzentrum in Chemnitz schließt

Chemnitz- Das Chemnitzer Impfzentrum am Standort Wilhelm-Raabe-Straße nach rund vier Monaten am 31. März geschlossen. Zum Abschluss verabschiedete Bürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeiter Samariter Bundes und des Deutschen Roten Kreuzes und würdigte ihren Einsatz zur Bekämpfung der Pandemie in den vergangenen Monaten. In dem ehemaligen Netto-Markt wurde seit dem 1. Dezember 2021 täglich in der Zeit von 9 bis 17 Uhr geimpft. In dieser Zeit Wurden rund 30.000 Impfungen an Chemnitzerinnen und Chemnitzer, aber auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Umland verabreicht.