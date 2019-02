Impressionen zum Opernball Chemnitz

Chemnitz - Am 16.02.2019 fand der 17. Chemnitzer Opernball unter dem Motto "FLY ME TO THE MOON" statt. Hier haben wir schon einmal ein paar erste Impressionen für Sie.

Einen kompletten Bericht sehen Sie am Montag in der DREHSCHEIBE CHEMNITZ ab 18 Uhr.

Sondersendung

Die Sondersendung zum Opernball strahlen wir ab Montag, dem 18.02., um 21 Uhr aus.

Die DVD mit der Sondersendung können Sie hier bestellen: www.chemnitz-fernsehen.de/opernball.