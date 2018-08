In der Welt zu Hause – JugendBildungsmesse berät

Am Samstag, den 1. September werden auf der JugendBildungsmesse JuBi im Dresdner St. Benno-Gymnasium alle Fragen rund um die verschiedenen Programmarten und Optionen beantwortet. Von 10 bis 16 Uhr finden Besucher dort Informationen zu Programmen wie dem Schüleraustausch, Sprachreisen, Work & Travel, Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Auslandspraktika oder Studium im Ausland.

Ob sich die eigenen Vorstellungen so verwirklichen lassen und was für Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, erfährt man nicht nur an den einzelnen Ständen, sondern auch am Infostand des Messe-Veranstalters "weltweiser". Neben allgemeinen Infos zu Auslandsaufenthalten gibt es hier auch Infos zum Auslands-BAföG und zu den WELTBÜRGER-Stipendien.