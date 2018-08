In diesen Berufsgruppen sind Sachsen besonders häufig Krank

Leipzig - Bus- und Straßenbahnfahrer sind in Sachsen am häufigsten Krank - gefolgt von Mitarbeitern in der Pflege.

Der Krankenstand der Sachsen liegt über dem Bundesdurchschnitt. Laut dem Gesundheitsreport der BARMER liegt der Krankenstand von 2017 in Sachsen bei 5,2 Prozent. Das bedeutet, dass an einem durchschnittlichen Arbeitstag 52 von 1.000 Beschäftigten arbeitsunfähig waren. Bundesweit liegt der Krankenstand bei 4,8 Prozent. Innerhalb Sachsens führt der Landkreis Görlitz die Liste der häufigsten Krankheitstage an, dahinter Nordsachsen. Auffällig ist ein starkes Ost-West-Gefälle.