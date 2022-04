In drei Städten zugeschlagen

Sachsen- Gleich in mehreren Städten waren am Wochenende Diebe unterwegs, die es wohl ausschließlich auf Kleinkrafträder abgesehen hatten. In Plauen wurde ein auf der Mozartstraße abgestellter Motorroller Mokick im Wert von zirka 500 Euro gestohlen. Aus einer Tiefgarage in Zwickau verschwand eine nicht fahrbereite blaue Schwalbe mit Helm und Abdeckplane. Hier wurde der Wert mit 560 Euro beziffert. Auch in Glauchau waren die Langfinger fündig. Hier wurde ein blaues Simson S50 gestohlen. Das zirka 2.500 Euro teure Kleinkraftrad war sicher unter einem Carport in der Dr.-Heinrich-von-Wolffersdorf-Straße abgestellt.